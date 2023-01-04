Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erol Bulut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Bulut, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi. Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini oylayan Erol Bulut'un çevre ve yaşam kategorisindeki tercihi ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafı oldu.

Bulut, AA muhabirine fotoğrafların seçmekte zorlandığını belirterek şunları söyledi:

"Spor dalında Ampute Milli Takımına oy verdim. Dünya şampiyonu oldular Yine TOGG ülkemizde bir ilk oldu. Kendi ürettiğimiz bir otomobil. Kısa zamanda yollara çıkacak. Ayrıca tipini çok beğendim. Çok güzel."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.