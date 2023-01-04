Gaziantep FK, Başakşehir maçına hazır

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

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