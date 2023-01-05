Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, hayvan barınağında inceleme yaptı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Burç Yazıbağ'da yapımı tamamlanan Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içerisinde kedi ve köpekler için ayrı tedavi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin olduğu, ameliyat alanları, bakım odası, yoğun bakım üniteleri, hasta hayvanlar için karantina ve yiyeceklerin muhafazası için soğuk hava depolarının yer aldığı tesiste hazırlıklar tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, tesisin sokak hayvanları başta olmak üzere bütün hayvanların tedavi ihtiyaçlarını karşılayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Tesisin içerisinde büyük bir ameliyathane var. Büyük bir bakım merkezi var. Her bir kedi ve köpeğimizin tek tek ilgilenileceği besleme noktasına kadar her alan mevcut. Hayvan dostu bir Gaziantep'i birlikte inşa etmiş olacağız. Artık bu şehrin hayvan tedavisi anlamında dış hizmet alma ihtiyacı kalmadan kendi içinde kendi sorununu çözecek kapasiteye ulaşmış olduk."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.