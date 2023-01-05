Gaziantep'te kaybolan 90 keçi jandarma tarafından bulundu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaybolan 90 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Kozluk Mahallesi Bakırcan mezrasında ailesine ait keçileri otlatan Mustafa Bakır (17) sürüyü ikiye ayırdı. Ormanlık alanda 90 keçiyi kaybeden Bakır, sürüyü bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.



Nurdağı Sakçagözü Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgede yapılan yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından 90 keçi bulunarak çobana teslim edildi.



Bakır, sürüsünün bulunmasından mutluluk duyduğunu belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.



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