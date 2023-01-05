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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen taksi sürücüsü yaralandı

İslahiye-Güllühöyük Mahallesi karayolunda Yakup Veriralmaz’ın kullandığı 27 T 5503 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Veriralmaz, yaralandı.

Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Veriralmaz, Gaziantep Dr. Ersin Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.





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