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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 366 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, iki iş yerinde yapılan aramada, 366 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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