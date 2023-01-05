Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Veliu, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Serdar Gürler, Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima, Okaka

Goller: Dk. 42 Berkay (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 45+2 Maxim (Gaziantep FK)





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

4. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Kitsiou'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya topu önünde bulan Maxim'in yerden vuruşunda top, kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

14. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında ceza sahası dışında topla buluşan Okaka'nın sert vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

42. dakikada Medipol Başakşehir, öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in pasında topu önünde bulan Berkay'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.





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