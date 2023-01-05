Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Veliu, (Dk. 56 Sagal), Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.70 Hanousek), Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç (Dk. 70 Markovic), Figueiredo, Maxim, Merkel (Dk.70 Furkan Soyalp), Kitsiou

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Serdar Gürler (Dk. 87 Şener Özbayraklı), Aleksic (Dk.77 Mounir Chouiar), Berkay Özcan (Dk.90+4 Nzaba), Deniz Türüç (Dk.87 Szysz), Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima, Okaka (90+4 Keny)

Gol: Dk. 90+6 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 42 Berkay (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 45+2 Maxim, Dk. 71 Markovic (Gaziantep FK)





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Berkay Özcan'ın sert vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.

51. dakikada sol kanatta topla buluşan Veliu, ara pasında topu önünde bulan Figueiredo'un sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66. dakikada sol kanatta topla buluşan Jevtovic'ın ortasına iyi yükselen Sagal'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

74. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir'in atağında Deniz Türüç'ün ceza sahası içine attığı pasa topla buluşan Okaka'nın vuruşunda kaleci Günay, topu kornere çeldi.

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndayishimiye'in sert vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

90+6. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Kaleci Günay'ın uzun vuruşunda Ertuğrul Ersoy'un kafa pasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Müsabaka 1-1 berabere sona erdi.





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