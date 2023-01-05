Gaziantep FK-Medipol Başakşehir maçının ardından

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, "1 puan aldık ama bizim hedefimiz bugün galibiyetti öyle devam etmek istedik ama olmadı, çok üzgünüz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle açıklamada bulunan Sözer, maça iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Hedeflerinin 3 puan almak olduğunu ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirten Sözer

"Pek keyifli bir maç oldu. Rakip iyi organize ve savunma yapan bir takımdı. İyi hazırlandık. İlk devrede istediğimizi yaptık ve sabırlı oynadık. Topu ve maçı domine ettik. Çok güzel bir golden öne geçtik. İkince yarı amacımız ikinci golü atıp daha sağlam oynamaktı. Bunu 70. dakikaya kadar yaptık. Son dakikalarda rakip uzun toplarla tehlikelere girdi. Biz ilk olarak bunları savurduk ama böyle basit toplardan gol yersen istediğin hedefi başaramazsın. 1 puan aldık ama bizim hedefimiz bugün galibiyetti öyle devam etmek istedik ama olmadı, çok üzgünüz."

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