Gaziantep FK, ligde 6 maçtır galibiyete hasret

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı 6 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilirken, Vavacars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan kırmız-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi.

Dün de evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligin 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarısının son haftasında ise sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Gaziantep FK, 18 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.