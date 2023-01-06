Gaziantep, Kilis ve Malatya'da kent yöneticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Kilis'te bazı kurum müdürleri ile Malatya Yeşilyurt ilçe belediye başkanı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG’un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Alan, çevre-yaşamda Klebher Vasquez'in "Kararan hayatlar", sporda da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

- Kilis

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt da oylamaya katıldı.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu"nu seçen Akman, çevre yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati"ne, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Taek von futbol" fotoğrafına oy verdi.

İl Emniyet Müdürü Kurt, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu"na, çevre yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın​​​​​​​ "Masumiyet"ine, spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri" fotoğrafına oy kullandı.

- Malatya

Malatya'nın Yeşilyurt ilçe belediye başkanı Mehmet Çınar ise AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oylayan Çınar, sporda Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" karesini seçti.

Yerli otomobilin ülkenin geçmişten gelen hayali olduğunu aktaran Çınar, "Ülkemizde yaşayan her Türk vatandaşının sahip olmak istediği TOGG ile Cumhurbaşkanımızın çekmiş olduğu fotoğrafı oyladım. Dünya kupasında Fas Milli Takımının galibiyet sonrası toplu halde secdeye gitmesi bize göre çok anlamlı. Bir başarının neticesinde insanların şükretmesiyle ilgili bizde kanı oluştu. Çanakkale 1915 Köprüsü de ülkemizin gurur kaynağı." diye konuştu.

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