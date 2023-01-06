Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 10 binden fazla kişi gezdi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, 2022 yılında 10 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi'nde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve yeni kurtarma kazılarının sürdürüldüğü tarihi yere ilginin arttığını söyledi.

Bölgedeki kazıların hava şartlarının elverdiği ölçüde devam ettiğini hatırlatan Çomak, "Yesemek'i geçen yıl 10 bin 500 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. İnşallah hedefimiz ziyaretçi sayısını daha yüksek rakamlara taşımak." diye konuştu.

Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi’nde 518 olan heykel sayısı, Gaziantep Müze Müdürlüğünün başkanlığında ve Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in danışmanlığında 2021 yılında başlatılan kurtarma kazılarında rastlanan 46 yeni heykelle 564'e çıktı.



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