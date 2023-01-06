SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde ilk defa karaciğer nakli yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde, karaciğer hastası babaya oğlundan alınan doku nakledildi.

Gaziantep'te yaşayan 72 yaşındaki Mahmut Karahan'a yaklaşık 1,5 yıl önce karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığında üçüncü evreye gelen Karahan'a karaciğer dokusu nakli yapılması gerektiği doktorlar tarafından söylendi.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesine başvuran Karahan'ın oğlu Ramazan (42) babasına karaciğerinden doku vermek istediğini iletti. Yapılan gerekli tetkiklerin ardından baba oğul aynı anda ameliyata alındı.



Yaklaşık 7 saat süren başarılı ameliyatın ardından Mahmut Karahan'a oğlunun karaciğerinin yüzde 60'ı nakledildi.

Hastanede düzenlenen basın toplantısına katılan Mahmut Karahan, kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Karahan, "Karaciğer rahatsızlığımı öğrendiğimde üzüldüm. Nakil durumu beni korkutuyordu. Ailem ise benim için nerelerde nakil yapılacağının araştırmaya başladı. SANKO Üniversitesi Hastanesinde başarılı nakiller yapıldığını öğrenince, karaciğer nakli için başvurduk.



Nakil olduğum için çok mutluyum. 'Beş ayda kalkamazsın' diyorlardı ama doktorlarım beni 25 günde ayağa kaldırdı. En büyük kayıp geç kalmaktır. Doktorlarınız 'nakil olacaksın' diyorlarsa olacaksınız ama emin ellerde olmalısınız." dedi.

Ramazan Karahan ise babasının iyileştiğini görmenin kendisini gururlandırdığını ifade etti. Babasına çok düşkün olduğunu ve onu çok sevdiğini ifade eden Karahan şunları kaydetti:

"Bir evlat olarak babamın göz göre göre kaybolmasına asla müsaade edemezdim. Çok başarılı bir ameliyat oldu. Çok hızlı bir şekilde iyileşme sürecim oldu. Bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu hizmetin Gaziantep'e gelmesi çok çok önemli bir hizmet. Bir insana hayat vermek çok önemli çok kıymetlidir."

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Yücel Yüksel ise hastanede ilk defa karaciğer nakli yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Operasyonun oldukça başarılı geçtiğini belirten Yüksel, şunları dile getirdi:

"Nakil öncesi yaptığımız değerlendirmelerde nakile engel bir durum saptanmadı. Hem alıcımız hem de vericimiz aynı anda ameliyata alındı. Ramazan beyin karaciğerinin yaklaşık yüzde 60'ını alarak babasına naklettik. Karaciğer kendisini yenileyen bir organdır. Operasyon 7 saat sürdü. İlk ameliyatımız olduğu için yavaş gittik. Karaciğer nakli organ naklinin en zor ameliyatlarındandır. Karaciğer nakli yapınca kendimi dünya kupası almış Messi gibi hissettim."

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