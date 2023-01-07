Gaziantep'teki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 gün önce öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralananlardan biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Şahinbey ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Abdurrahman El Şeyh (27) yaşamını yitirdi.
Şeyh'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Nadir B. idaresindeki öğrenci taşıyan 47 DF 143 plakalı midibüs, 5 Ocak'ta Töreli Mahallesi yakınlarındaki kavşakta Osman Muhammet İsa yönetimindeki 79 MA 3222 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, hafif ticari araçtaki Abdullah Nacar (20) olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Ticari araç sürücüsü ve yanındaki Abdurrahman El Şeyh ile midibüsteki 11 öğrenci kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.