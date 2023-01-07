Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yemek dağıttı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi'nde sınavlara giren öğrencilere yemek dağıttı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sınava giren öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve zaman kayıplarını önlemek amacıyla yemek dağıtımı yapıldı.

Üniversitenin merkez kütüphanesi önünde yemek tırında günlük bin 500 kişilik yemek ikramı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, öğrencilerle bir araya geldi.

Aksoy, öğrencilerin final sınavları döneminde yoğun bir çalışma dönemleri olduğunu belirterek, "Ben İzmir'de okudum. Benim döneminde böyle imkanlar yoktu. Burada öğrenciler kütüphanede çok geç saatlere kadar kalıyorlar. Başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla öğrencilerimizin aç kalmaması için bu çalışmayı başlattık. Onların iyi beslenmesi için burada yemek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Endüstri Mühendisliği öğrencisi Atacan Şen de uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür etti.



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