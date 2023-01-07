Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a gidecek.

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