Ampute futbolda başarının sırrı tesisleşmeden geçiyor

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GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Fatih Karakuş, ampute futbolda alınan başarıların sırrının tesisleşmeden geçtiğini söyledi.

Fatih Karakuş, AA muhabirine, kulüplerin ve belediyelerin son dönemde yaptığı tesislerin, ampute futbolda başarıyı daha da artıracağını belirtti.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından ampute takımlarına özel olarak tesis yapıldığını anlatan Karakuş, şöyle devam etti:

"Ampute futbolda en önemli etken tesistir. Tesis olduğu zaman, altyapıdaki gençlerle futbola daha çok katkı sağlarız. Bizim için en önemlisi saha ve tesistir. İçinde bulunduğumuz tesis Avrupa'da örnek olacak bir yer. Engelliler için dizayn edilmiştir. İçerisi ve dışarısı engellilere yönelik yapılmıştır. Bu tesisi kente kazandıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz. Tesis ne kadar iyi olursa, ampute futbolun altyapısına o kadar katkı sağlarsınız. Başarılı oyuncuları bu spora kazandırmak istiyorsak, altyapı ve tesis bizim için çok önemli."





- Güleryüz: "Tesisler sporcunun daha iyi çalışmasını sağlıyor"





Ampute Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ömer Güleryüz, belediyelerin bu branşa verdiği desteğin önemli olduğu ifade etti.

Gaziantep'te inşa edilen tesisin diğer kulüplere de örnek olduğunu aktaran Güleryüz, şunları kaydetti:

"Birçok kulüp ve belediye, burayı gördükten sonra bu işin içine girip tesis yaptırdı. Yanlış hatırlamıyorsam ampute futbolun ilk tesisi burası. Gerçekten çok iyi. Soyunma odaları ve sahasıyla çok güzel bir yer. Önceden saha kiralanıyordu veya büyük sahalarda yeniden çizgi çekiliyordu. Bu da zor oluyordu. Ancak şimdi böyle bir tesis yapıldı. Başka kulüpler de yapmaya başladı. Tesisler sporcunun daha iyi çalışmasını sağlıyor. İstediğimiz zaman bireysel antrenmanlarımızı da yapıyoruz. Daha önce böyle bir şansımız yoktu. Tesisleşme hem milli takım hem de kulüp olarak Avrupa'da başarıyı getiriyor."

Milli sporcu Muhammet Yeğen ise tesislerin sporculara önemli katkıları olduğunu aktardı.

Bu branşın dünyada önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Yeğen, "Ampute futbolda özel bir sahanın, tesisin olması güzel. Örnek alınabilecek bir tesis. Diğer kulüpler buraya gelip bilgi alıyor. Gün geçtikçe bütün Süper Lig takımları tesis yapıyor. Tesislerden önce antrenman ve maç saatleri kısıtlı oluyordu. Bu da kulüp ve oyuncuları sıkıntıya sokuyordu." değerlendirmesinde bulundu.





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