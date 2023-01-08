Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla son buldu.

Kırmızı-siyahlılar, öğle saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a giderek kampa girecek.





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