Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sahte içki satışının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada 72 litre alkol, 60 litre etil alkol ile 30 şişe sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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