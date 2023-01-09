Gaziantep'te 100 bin fidanla "Türkiye Yüzyılı" logosu oluşturuldu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 100 bin fidanla ay yıldızlı "Türkiye Yüzyılı" logosu oluşturuldu.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Naimler Mahallesi mevkisindeki 5 bin 400 metrekarelik bir yamaca 100 bin lavanta, taflan ve doğu mazısı fidanlarıyla "Türkiye Yüzyılı" logosu yapıldı.

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, çalışmalarının yürütüldüğü alanda inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

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