Gaziantep'te siyasilerden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekillerinden Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan ile MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzer, yayınladığı mesajında, gazetecilerin toplumun gözü, kulağı ve dili olduklarını belirtti.

Gazetecilerin yıpratıcı ve çetin koşullara rağmen üstün bir çabayla topluma hizmet ettiklerini aktaran Uzer, "Gazetecilik mesleği, fedakarlık isteyen önemli bir meslektir. Ulusal, yerel medyada çalışarak veya başka platformlarda gazetecilik mesleğini görev edinmiş basın çalışanları, toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getiriyor. Aynı zamanda demokrasimizin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde önemli bir görevi üstleniyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise mesajında, gazetecilerin toplumun haber alma, haberdar olma, bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi yönünde gece gündüz demeden her türlü ağır şartlar altında haber ve bilgileri objektif olarak kamu yararına yönlendirilmesi gibi önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade etti.

MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan ise gazetecilik mesleğinin sorumluluk, fedakarlık ve vicdan gerektiren zor fakat onurlu mesleklerden birisi olduğunu belirterek, gazetecilerin, halk adına kutsal bir görev üstlendiklerini ve bu görevi icra ederken de zaman zaman zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti.

Mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazetecilerin özverilerinin bütün takdirlerin üzerinde olduğunu aktaran Taşdoğan, şunları kaydetti:

"Günümüzde toplumların aydınlanmasında ve reaksiyon göstermesinde önemli bir rol üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Bu sebeple, hızlı, anlaşılır, tek taraflı olmayan ve gerçekçi haber anlayışına sahip olarak görev yapan basın mensuplarımızın da çalışmaları takdire şayandır."



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