Gaziantep'te siyasilerden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te siyasilerden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AA

Gaziantep'te siyasilerden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekillerinden Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan ile MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzer, yayınladığı mesajında, gazetecilerin toplumun gözü, kulağı ve dili olduklarını belirtti.

Gazetecilerin yıpratıcı ve çetin koşullara rağmen üstün bir çabayla topluma hizmet ettiklerini aktaran Uzer, "Gazetecilik mesleği, fedakarlık isteyen önemli bir meslektir. Ulusal, yerel medyada çalışarak veya başka platformlarda gazetecilik mesleğini görev edinmiş basın çalışanları, toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getiriyor. Aynı zamanda demokrasimizin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde önemli bir görevi üstleniyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise mesajında, gazetecilerin toplumun haber alma, haberdar olma, bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi yönünde gece gündüz demeden her türlü ağır şartlar altında haber ve bilgileri objektif olarak kamu yararına yönlendirilmesi gibi önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade etti.

MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan ise gazetecilik mesleğinin sorumluluk, fedakarlık ve vicdan gerektiren zor fakat onurlu mesleklerden birisi olduğunu belirterek, gazetecilerin, halk adına kutsal bir görev üstlendiklerini ve bu görevi icra ederken de zaman zaman zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti.

Mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazetecilerin özverilerinin bütün takdirlerin üzerinde olduğunu aktaran Taşdoğan, şunları kaydetti:

"Günümüzde toplumların aydınlanmasında ve reaksiyon göstermesinde önemli bir rol üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Bu sebeple, hızlı, anlaşılır, tek taraflı olmayan ve gerçekçi haber anlayışına sahip olarak görev yapan basın mensuplarımızın da çalışmaları takdire şayandır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 100 bin fidanla "Türkiye Yüzyılı" logosu oluşturuldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te 100 bin fidanla "Türkiye Yüzyılı" logosu ...
Gaziantep'te kaçak avlanan 7 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak avlanan 7 kişiye işlem yapıldı
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
(Görüntülü) GAZİANTEP?TE, SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP?TE, SERVİS MİNİBÜSÜ İLE ...
GAZİANTEP´TE, SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI 
YEREL HABERLER GAZİANTEP´TE, SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: ...
Gaziantep´te, servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep´te, servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: ...
Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 9 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 9 ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 kişi ...
Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını ...
Araban'da depoda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Araban'da depoda çıkan yangın söndürüldü
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, ETİL ALKOL OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, ETİL ALKOL OPERASYONU
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE 366 KİLO KAÇAK ÇAY ELE GEÇTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE 366 KİLO KAÇAK ÇAY ELE ...
Ampute futbolda başarının sırrı tesisleşmeden geçiyor
YEREL HABERLER Ampute futbolda başarının sırrı tesisleşmeden geçiyor
Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını ...
Yorgun mermiyle öldüğü iddia edilen Dilber, kardeşinden tabancayı almak isterken vurulmuş
YEREL HABERLER Yorgun mermiyle öldüğü iddia edilen Dilber, ...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yemek dağıttı
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversite ...
Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 28 milyon metreküpe geriledi
YEREL HABERLER Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 28 milyon metreküpe ...
(Görüntülü)TAHTAKÖPRÜ BARAJI&#039;NIN SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)TAHTAKÖPRÜ BARAJI'NIN SU SEVİYESİ ...
Araban Kaymakamı Kızılkaya işçilerle beraber pamuk topladı
YEREL HABERLER Araban Kaymakamı Kızılkaya işçilerle beraber pamuk ...
"Türkçe'nin Yeni Yüzyılı Müzakeresi" başlıklı toplantı Gaziantep'te yapıldı
YEREL HABERLER "Türkçe'nin Yeni Yüzyılı Müzakeresi" başlıklı ...
Gaziantep'teki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gaziantep'teki trafik kazasında yaralanan kişi ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE OTOMOBİLİN ÖĞRENCİ SERVİSİNE ÇARPTIĞI KAZADA ÖLÜ SAYISI 2&#039;YE ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE OTOMOBİLİN ÖĞRENCİ ...
Gaziantep'te otomobilin öğrenci servisine çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobilin öğrenci servisine çarptığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.