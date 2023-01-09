Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silah ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda ev ve iş yerlerine düzenledikleri operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 124 fişek, 4 şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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