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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA

Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silah ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda ev ve iş yerlerine düzenledikleri operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 124 fişek, 4 şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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