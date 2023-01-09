Gaziantep'te 3 bin 200 kişilik spor salonunun temeli atıldı

Dedikodu hakkında tüm bildiklerimiz yanlış mı? Dedikodu yapanlar daha başarılı!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 bin 200 seyirci kapasiteli Kamil Ocak Spor Salonu'nun temeli atıldı.



Merkez Şehitkamil ilçesinde 11 bin metrekare alan üzerinde yer alacak salon 4 kat şeklinde tasarlandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, temel atma törenindeki konuşmasında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bu tesisle bir vefa örneği gösterdiğini belirterek, "Eski stadyumun olduğu yerde, Kamil Ocak ile özdeşleşen bir salon vardı. Hem şehrin ihtiyacını görmek hem Kamil Ocak'ın ismini yaşatmak için Büyükşehir Belediyemiz bu güzel tesisi başlattı. Biz uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunun için de uluslararası organizasyonlara uygun şekilde tesisleşmek gerekiyor. İnanıyorum ki bu tesiste de uluslararası etkinlikler yapılacak." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise törendeki konuşmasında, Şehitkamil ilçesinin nüfusunun bir milyona dayandığını hatırlatarak, dolayısıyla bu ilçenin kendi ihtiyacını karşılayacak altyapıyı sağlamak istediklerini söyledi.

Spor salonunu, ulaşım açısından çok elverişli bir alanda tasarladıklarını aktaran Şahin, "Bu alanın alt tarafında Gaziray, üst tarafında ise 200 bin metrekare yeşil alan var. Ayrıca bisiklet yollarının yapıldığı bir alan var. Dolayısıyla lokasyon için ekstra önem verildi." diye konuştu.



Salona adı verilen şehrin eski belediye başkanlarından Kamil Ocak'ın eğitim hayatı ve spor kariyerinden de bahseden Şahin, "Eski dönemlerde matematik ve fen çevresinde ağırlıklı olarak ilerleme kaydediliyor, genel itibarıyla spora teşvik yapılmıyordu. Bu bakış açısının hakim olduğu ortamda Kamil Ocak milli basketbolcu oldu. Zihinsel dönüşüm için Kamil Ocak’ın spor kariyeri çok önemli. Gaziantep’te Kamil Ocak adıyla spor çatısı altında bir zihinsel dönüşüm gerçekleşiyor. O yüzden Kamil Ocak’ın babası Mustafa dede efendiyi rahmetle ve minnetle anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamil Ocak'ın kızı Nükhet Ocak da bu güzel spor salonunu şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, tesisin yeni gençlerin yetiştirilmesine vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.