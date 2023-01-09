Gaziantep'te camiden kablo çalan 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir camiden kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Kılınçoğlu Mahallesi'ndeki bir camiden kablo çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada zanlıların O.Ş. ve H.Ş. olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin camiden kabloları alarak uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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