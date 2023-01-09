Gaziantep Valisi Davut Gül'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, milletin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutladı.

Bir süreç sonunda elde edilen bilginin habere dönüştürülmesi ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş̧ tarafsız, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli bir rolü olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Medya iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, görsel ve yazılı basının yanı sıra internet haberciliğini ve sosyal medyanın etkinlik alanını neredeyse toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde kuşatmış, bu nedenle doğru ve tarafsız habercilik anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız, bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.