Gaziantep'te kumar oynanmasına yer temin eden 4 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kumar oynanmasına yer temin ettiği iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı, kumar oynayan 10 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Gümüştekin, Karatarla ve Karagöz mahallelerindeki 4 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynanmasına yer temin ettiği öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İş yerlerinde yapılan aramada, kumar oynama aletleri ele geçirildi.

Kumar oynayan 10 kişiye idari para cezası uygulandı.





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