GAÜN Rektörü Özaydın'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özaydın, mesajında, gazetecilerin her türlü zorluğa rağmen mesleklerini mesai kavramı gözetmeksizin sürdürdüklerini ifade etti.

Gazetecilerin doğru haberin aktarılması için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Özaydın, mesajında şunlara yer verdi:



"Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, kişilik haklarına saygı duyan bir meslek anlayışı içerisinde objektif ve doğru haber yapmayı kendine ilke edinen siz değerli gazetecilerin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Yaşamınız boyunca sağlık, huzur ve başarılar dilerken bu vesileyle, görevlerini yaparken hayatını kaybeden tüm basın çalışanlarına da Allah'tan rahmet dilerim."

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