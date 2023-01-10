Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 6 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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