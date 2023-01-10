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Gaziantep'in 2022'deki ihracatı 68 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasını aştı

AA

Gaziantep'in 2022'deki ihracatı 68 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasını aştı

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, 2022 yılında gerçekleştirdiği 10,5 milyar dolar ihracatla 68 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasını geride bıraktı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi olan Gaziantep, halı, hububat ve tekstil başta olmak üzere birçok sektördeki ihracatıyla ekonomiye katkı sağlıyor.

Gaziantep'in 2022'de ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 4,3 yükselerek 10 milyar 523 milyon 349 bin dolara ulaştı.

Gaziantep'in 2022 ihracatı, Uluslararası Para Fonu 2021 yılı verilerine göre Kosova, Karadağ, Somali, Moritanya, Kırgızistan, Tacikistan ve Cibuti'nin aralarında bulunduğu 68 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasını aştı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, AA muhabirine, Gaziantep'in üreten kent olduğunu söyledi.

Ürettiklerini birçok ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Ünverdi, "Burada üretim çeşitliliği var. Yaklaşık 160 alanda üretim yapıyoruz. Bu binlerce ürüne tekabül ediyor. Kentin bu üretim çeşitliliği bizim avantajımız oluyor. Belki bir sektörün üretimi durabiliyor ama başka bir sektör diğerini tamamlıyor." dedi.

Ünverdi, Gaziantep'teki sanayicilerin hedefinde katma değerli ürünlerle ihracatı yükseltmek olduğunu dile getirdi.

- "Afrika pazarı yükselen pazarlarımızdan"

Üretimle hem ülkenin hem de vatandaşların kazandığına işaret eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep, şu an Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısıdır. Biz buradaki avantajı kullanmak, yeni pazarlar edinmek istiyoruz. Gaziantep, ihracatının yüzde 50'sini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor ama Afrika pazarı yükselen pazarlarımızdan. Afrika ve Orta Doğu bildiğimiz pazarlar. Buralardaki gelişmelere bağlı olarak ağırlığımızı biraz daha artırırsak çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşabiliriz."

Ünverdi, ihracatlarını artırarak daha fazla ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasını aşacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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