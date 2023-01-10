Başkan Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bugünün özel bir gün olduğunu söyledi.

İnsanların haber alma özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini aktaran Şahin, "Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuda hem birey olarak hem kurumsal olarak güçlenmeniz konusunda bütün gücümüzle yanınızda olmaya çalıştık. Daha birlikte gitmemiz gereken çok yol var. Bunun için bir aynı masada oturup ortak sorunlar için ortak çözümler üretmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın insanlığın yüzyılı olacağını ifade eden Başkan Şahin, teknolojik gelişmeler ve altyapıdan dolayı bilginin hızla yayıldığını belirtti.

Şahin, Türkiye Yüzyılı'nın iletişim ve bilgi yüzyılı olmasını için çalışmalara devam ettiklerini anlatarak, "Dünyada artık bir dijitalleşme çağı yaşanıyor. Buna ayak uydurmak için hepimizin kendini geliştirmesi gerekiyor. Bu gelişmede ihtiyacınız olduğu lojistik destekte ben ve arkadaşlarım sizlerin yanındayız." dedi.

Programda, 20 Ağustos 2022'de Gaziantep'te kaza yapan bir araca müdahale ederken yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de anıldı.

Başkan Şahin daha sonra gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.