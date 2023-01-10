Gaziantep'teki üniversiteliler yaşlılarla resim çizdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir grup üniversite öğrencisi, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek onlarla resim çalışması gerçekleştirdi.

Gaziantep Üniversitesi Genç Ofisi gönüllüsü 10 üniversite öğrencisi, Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada kalanlarla sohbet eden gençler, onlarla resim ve boyama çalışmaları yaptı.

Sanat Eğitmeni Şeyma Demir, yaptığı açıklamada, farklı, anlamlı çalışmaya imza attıklarını ve duygulu anların yaşandığını belirtti.

Bu projenin kendileri için çok önemli olduğunu ve toplumun kıymetli kesimiyle buluştuklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"2 kuşak arasındaki farklılıklarımıza rağmen insan olarak birbirimize ihtiyacımızın olduğunu, duygularımızı, hislerimizi dile getirmek için sanatın birleştirici gücüne inanarak yaşlılarımızla buluştuk. Üniversiteli gençler olarak etkinlikte değerli duygular içerisinde zaman geçirmemize sebep ve anlamlı oldu. Bu resim etkinliğimizle hem yaşlılarımıza moral olduk hem de gençlere saygının, sevginin bir arada olmanın önemini sağlamayı amaçladık."

Demir, yaşlıların unutulmaması gerektiğini, her etkinliğin ve ziyaretin onlara moral kaynağı olduğunu ve mutluluğa dönüştüğünü sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.