İslahiye'de marketlerde denetim yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, ilçe merkezinde bulunan marketlerdeki ürünlerin son tüketim tarihlerini inceledi.

Vatandaşlara son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tüketilmesini önlemek için çalışmalar yürüttüklerini belirten ekipler, tarihi geçmiş ürünleri görmeleri halinde belediye ekiplerine bildirmeleri önerisinde bulundu.

Zabıta ekiplerinin, denetimlerine devam edeceği bildirdi.





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