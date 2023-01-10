Gaziantep'te bir okuldaki trafoya zarar veren kişi tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir okuldaki trafoya zarar vererek, yangın çıkmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'ndeki bir okulun elektrik trafosuna zarar verilmesi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve özel timin çalışmasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin 20 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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