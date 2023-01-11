Gaziantep'te ceza infaz kurumu kütüphaneleri için bağış kampanyası başlatıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için "Kitap İyileştirir" sloganıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Demokrasi Meydanı'nda kurulan kitap bağışı standı açılışına, AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, İlçe Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, davetliler ve vatandaşlar katıldı.



Burada konuşan Şamil Tayyar, Gaziantep'in kadim bir medeniyetin kıymetli bir coğrafyası olduğunu belirterek, "Gaziantep uzun süredir kültürel yönüyle öne çıkan bir şehrimizdir. Son dönemde sanayileşmenin merkezi haline geldi. Bugün Gaziantep'te 6 organize sanayi bölgesi var ama 6 büyük kitapevi yok. Bu konuda bir eksikliğimiz var. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var." dedi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Güner, Adalet Bakanlığınca düzenlenen kampanyanın ikincisini yaptıklarını belirtti. Güner, kampanyanın asıl amacının adliyelerin kütüphanesinde bulunan kitapların yayınlarının güncellenmesi, yenilenmesini sağlamanın yanı sıra hükümlülerin ıslahına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Güner, kampanyanın 15 Şubat'a kadar süreceğini dile getirdi.



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