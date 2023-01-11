Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 8 Şubat Mahallesi'nde bir evde yaptığı aramada çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirdi, B.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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