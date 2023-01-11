Nizip'te ceza infaz kurumu kütüphaneleri için bağış kampanyası başlatıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için "Kitap İyileştirir" sloganıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı.



Nizip Adalet Sarayı'nda düzenlenen kitap bağış töreninde konuşan Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturduklarını söyledi.

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin Nizip Adalet Sarayı hizmet binası giriş katta kurulan standa kitap bağışı yapabileceklerini ifade eden Birol, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımızca, infazın temel amacı doğrultusunda ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturulmuştur. Bu kütüphanelerde çok sayıda ve kategoride kitaplar bulunmaktadır. Yayın sayısı yetersiz olan ve yeni açılan ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere öncelik verilmek kaydıyla, 'Kitap İyileştirir' sloganıyla ülke genelinde Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası 10 Ocak tarihinde yapılan ilk kitap bağışı ile kampanya süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda Nizip Adalet Sarayı hizmet binasında kurulan kitap bağış standının açılışını gerçekleştirerek 15 Ocak tarihine kadar standımızda kitap bağışları yapılabilecektir."

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından projenin açılışı yapılarak, kitap bağışında bulunuldu.

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