Nizip Belediye Başkanı Sarı, gazetecilerle buluştu

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GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Sarı, yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla birlikte görev yapmaktan ve yapılanları basın aracılığıyla vatandaşlarla paylaşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının şehrin tanıtımı ve gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyorum, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda Türk İdareciler Günü. Hem idarecilerimiz hem de gazetecilerimiz, görev ve sorumlulukları bakımından hizmet verdikleri alanlarda özverili bir çalışma gayreti içerisindedirler. Hepimizin amacı, görev yaptığımız şehre ve bu şehrin insanlarına hizmet etmektir. Ben bir kez daha gazetecilerimizin bu özel gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Başkan Sarı, buluşmada, basın mensuplarına Nizip Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde üretimi yapılan mikron figürü hediye etti.​​​​​​​



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