Gaziantep'teki tesiste çocuklar spor yaparken anneleri de fazla kilolarından kurtuluyor

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GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'teki Anne-Çocuk Spor Merkezinde çocuklar sporla hayata hazırlanırken anneler de fitness yaparak fazla kilolarından kurtuluyor.

Şehitkamil Belediyesince Gazikent Mahallesi'nde yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçirilen Anne-Çocuk Spor Merkezi'ndeki bir salonda çocuklar spor eğitimi alıyor, diğer salonda ise anneler spor yapıyor.

Şu ana kadar yaklaşık 4-10 yaş arasındaki 1000 çocuk ile annelerinin faydalandığı tesiste, sporla çocukların hayata hazırlanması amaçlanırken annelerin de sağlıklı kalması hedefleniyor.

Antrenör Özlem Alıcı, AA muhabirine, çocuklarını evde tek başına bırakamayan anneler için düşünülen merkezlerinin çocuklara 4 yaşından itibaren cimnastik eğitimi verdiğini anlattı.

Çocukları eğlendirerek spor eğitimi verdiklerini kaydeden Alıcı, şöyle konuştu:



"Denge problemi yaşayan çocuklarımız çok fazla oluyor, bu nedenle dengeye yönelik çalıştırıyoruz. Ritim duygusunu kaybetmiş çocuklar çok fazla olduğu için bu konuda çalışmaları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Kemik, kas kuvvetinde zayıf olduğunu gördüğümüz çocuklar için de bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Anne tarafındaki etkinliklerde ise genelde kilolarından rahatsız olan, obeziteye yakın gördüğümüz anneler çalışma yürütüyor."

Çocukları spora teşvik ettiklerini belirten Alıcı, "Sadece spor değil, aynı zamanda küçük yaş gruplarını hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Annelerimiz güven duygusu yaşayarak, yan tarafımızda aktivitelerine devam ediyorlar." dedi.

- Anneler tesisteki sportif faaliyetlerden memnun

Merkeze 2 çocuğuyla gelen Ebru Alay, tesisin çocuklara çok faydası olduğunu ayrıca kendisine zaman ayırabildiği için çok memnun kaldığını söyledi.

Derya Karakuş, çocuklarının Anne-Çocuk Spor Merkezine çok severek geldiğini, kendisinin de spor yaparak 3 ayda yaklaşık 10 kilogram zayıfladığını dile getirdi.

Matematik öğretmeni Esra Özen ise tesisin 4 yaşındaki kızı ve kendisi için çok avantajlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kızım çok enerjik, evde enerjisini atamıyor. Yaşı küçük olduğu için göndermek istemedim ama burası bizim için çok iyi oldu. Kızım yan tarafta cimnastik yaparken ben de pilatese katılıyorum. Bizim için de çok güzel bir etkinlik oluyor. Kızıma da soruyorum buradan çıkarken çok güzel dönüşler alıyorum. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum."





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