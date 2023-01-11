Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, Naci Topçuoğlu Caddesi'nde aynı yönde seyreden Ö.B.Y. idaresindeki 27 V 8001 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç, refüjü aşarak karşı yönde B.N'nin kullandığı 27 DG 470 plakalı hafif ticari araç ile D.K'nin kullandığı 27 DK 124 plakalı cipe çarptı.

Kazada yaralanan 4 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kazanın etkisiyle iki aracın karşı yöne geçmesi ve diğer araçlara çarpması yer aldı.

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