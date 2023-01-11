Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenler bulunduğunu belirledi.

Yakalanan 6 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime yönlendirildi.

Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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