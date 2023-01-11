Gaziantep'te dilencilere yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilenci operasyonunda 8 kişi yakalandı.
İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Çalışmalar kapsamında kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde bulunan 8 dilenci yakalanarak zabıta müdürlüğüne götürüldü.
Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.