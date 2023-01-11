Gaziantep'te dilencilere yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilenci operasyonunda 8 kişi yakalandı.

İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Çalışmalar kapsamında kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde bulunan 8 dilenci yakalanarak zabıta müdürlüğüne götürüldü.



Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.

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