Gaziantep'te silah ticareti ve kaçakçılık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silah ticareti ve kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığın engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, 2 evde yaptıkları aramada, 1 ruhsatsız silah, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 102 fişek, 75 şişe sahte alkol, 7,5 litre dökme alkol ve 1 içki aroması ele geçirdi.



Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.





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