Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin adli tıp raporu hazırlandı:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hazırlanan adli tıp raporunda otobüs sürücüsünün asli derecede kusurlu olduğu kaydedildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince hazırlanan rapor, 7 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak olan otobüs şoförü tutuklu sanık Abdulkadir M. hakkında açılan dava dosyasına sunuldu.

Hukuk profesörü ve mühendislerin yer aldığı heyetin hazırladığı raporda, sürücü Abdulkadir M'nin olay mahalline geldiğinde aracının hakimiyetini kaybedip frene bastığı, sağa doğru yönelerek su kanalına girdiği, daha sonra sola doğru direksiyonu kırarak aracını yola döndürdüğü, yol üzerinde zikzak çizerek ilerlediği sırada aracının hakimiyetini tamamen kaybedip aracı sağ yanına devirerek olay mahallinde bulunan ambulans ve itfaiye araçlarına çarptığı belirtildi.



Otobüsün ilk fren iziyle durduğu nokta arasında 387 metre mesafenin olduğuna işaret edilen raporda, yol kenarında herhangi bir yağ akıntısının görülmediği ve yol kenarına duba konulduğunun tespit edildiğine yer verildi.

Kazaya ilişkin raporda tespit ve değerlendirmeler şöyle aktarıldı:



"Her ne kadar sanık sürücü ifadesinde 20-30 metre kala önündeki araçları gördüğünü, yolda uyarı levhası ve reflektör bulunmadığını iddia etmiş ise de otobüsün yol kenarındaki araçların 291 metre gerisinden frenle başladığı, tanık beyanlarının da dikkate alındığında sanık sürücünün gündüz vakti görüşün açık olduğu mahallede, ilerisinde emniyet şeridi üzerinde tepe lambaları yanar duraklamakta olan ambulansların, itfaiye araçlarının ve bu araçların gerisinde bulunan uyarıcı trafik levhasının ve dubalarının varlığını dikkate alıp, hız azaltıp kontrollü bir şekilde bu mahalle yaklaşıp, bu mahalden daha önce sorunsuz bir şekilde geçerek seyirlerini sürdüren diğer araç sürücüleri gibi kontrollü bir şekilde mahalden geçerek seyrine devam etmesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyip mahal şartlarının üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce, yola gereken dikkatini vermeden seyrini sürdürmesi neticesi sevk ve idaresi hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek, davaya konu kazanın meydana gelmesine sebebiyet verdiği kanaatine heyetimizce varılmış olup kazanın meydana gelmesinde daha önce meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için olay mahallinde bulunan araç sürücülerinin ve ilk kazaya karışan araç sürücüsünü ve yolcusunu kurtarmak için olay mahallinde bulunan araç sürücülerinin ve önlem almış mahalde yaya olarak bulunanların bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmıştır."

Raporda, "Sanık sürücü Abdulkadir M'nin mahal şartlarının üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce seyrini sürdürmesi neticesi sevk ve idare hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek davaya konu kazanın meydana gelmesine sebebiyet verdiği olayda, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurludur." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Olayın geçmişi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos 2022'de meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Abdulkadir M. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



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