Güneydoğu'dan 3,5 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen yıl 3 milyar 575 milyon 711 bin dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yaptığı açıklamada, sektör liderliğinin Güneydoğu'ya ait olduğunu belirtti.

Bölgenin hububat ve bakliyat ihracatını her geçen yıl artırdığına işaret eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye genelindeki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri birlikleri arasında Türkiye'den en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olarak 2023 yılına girdik. Geçen yıl Güneydoğu'dan 172 ülkeye 3 milyar 575 milyon 711 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2022'deki ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 21,3 artı. Global krize rağmen bölge ihracatçılarımız takdire şayan bir gayretle dünya pazarlarında etkin roller üstlenerek ihracatımızı yükselterek ülkemize bu yolla katkılar sağladı."

Kadooğlu, en fazla gelirin makarna, bitkisel yağlar, buğday unundan kazanıldığını, en çok ihracatın ise Orta Doğu, Afrika ve ABD'ye yapıldığını ifade etti.

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