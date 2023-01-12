Gaziantep'te "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir" paneli düzenlendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneği işbirliğinde yerel medya buluşmaları kapsamında "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir" başlıklı panel düzenlendi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında konuşan İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, dezenformasyonun çağın bir hastalığı olduğunu söyledi.

İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'nin çeşitli illerinde dezenformasyonla mücadeleyle ilgili çeşitli programlar düzenlendiğini belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Hakkaniyetin temsilcileri olan gazeteciler ve medya mensupları sağlıklı ve güvenilir haberlerle demokrasiyi güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı iletişimin de yüzyılı olacaktır. İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'un öncülüğünde Türkiye markasını güçlendirmek adına yola çıktı İletişim Başkanlığı. Türkiye iletişim modelini hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye markası çok kıymetli ve önemlidir. Yeni yüzyıl sizlerle Türkiye Yüzyılı olacaktır. Demokrasinin önemli tutumlarından birinin de özgür, güçlü ve çok sesli, nitelikli ve hakkaniyetli bir medya olduğunu işaret eden Sayın Fahrettin Altun, bu bağlamda dezenformasyonla mücadele merkezi kurarak hayata geçirmiştir."

Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi köşe yazarı Ekrem Kızıltaş, Türkiye'nin dünyadaki konumundan bahsederek, "Dezenformasyon bütün ülkeler için problem oldu artık. Her ülkenin kendine göre bir derdi var. Tahmin ediyorum Türkiye açısından bu sorun biraz daha fazla. Dünya üzerinde bulunduğumuz yer dolayısıyla Türkiye'yi Türkiyelilere bırakmak istemeyenlerin olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Köksalan, dijital ve sosyal medyanın öne çıkmasıyla beraber dezenformasyonun sıkça tartışılır hale geldiğini söyledi.

Panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Göksu ve Daily Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik de konuşma yaptı.

Programa, gazeteciler, kurumların halkla ilişkiler ve medya bölümü sorumluları ile iletişim fakültesi dekanları katıldı.



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