Gaziantep'te 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerine baskın yapan ekipler, 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, bir şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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