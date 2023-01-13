Kuru meyve ve mamulleri ihracatından 1,5 milyar dolar gelir elde edildi

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GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Türk kuru meyve ve mamulleri sektörü, 2022'de 1 milyar 573 milyon 464 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk ihracatçılar 2022'de 153 ülkeye 498 bin 926 ton kuru meyve ve mamulleri sattı.

2021'de 1 milyar 568 milyon 816 bin dolar dış satım yapan sektör ihracatçıları, geçen yıl ise 1 milyar 573 milyon 464 bin dolar gelir elde etti.

- Kuru üzüm ve kuru kayısı sektörün lokomotifi oldu

Sektör, en fazla dövizi 431 milyon 109 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzümden sağladı. Bu ürünü 402 milyon 189 bin dolarla kuru kayısı ve 246 milyon 345 bin dolarla kuru incir takip etti.

En çok ihracat 204 milyon 379 bin dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 154 milyon 269 bin dolarla İngiltere ve 126 milyon 178 bin dolarla ABD takip etti.

Sektörde 852 milyon 661 bin dolarla Ege İhracatçı Birlikleri ve 335 milyon 352 bin dolarla GAİB en çok gelir sağlayan firmaların bulunduğu birlikler oldu.

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, Türk kuru meyve ve mamullerinin geçen yılki ihracatının 1,5 milyar doları aştığını belirtti.

Sektörlerinin ülke ekonomisine önemli döviz katkısı sağladığını ifade eden Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Biz bölgemizde kuru kayısı ve Antep fıstığında önemli ihracat yapıyoruz. Özellikle kuru kayısıdaki ihracatımız yüz güldürüyor. Birliğimiz, en fazla ihracat yapan firmaların bulunduğu ikinci büyük birliktir. Türk kuru meyveleri Avrupa'da sevilerek tüketiliyor. Avrupa ihracatımızın 41,6'sını oluşturuyor. Rusya'ya yaptığımız ihracat ise bir önceki yıla göre yüzde 58,6 yükseldi."

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