Gaziantep'te 29 bin taklit ürün ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir tırda yapılan aramada 29 bin 40 taklit ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda şüphe üzerine bir tırı durdurdu.



Tırda yapılan aramada, 29 bin 40 taklit ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.





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