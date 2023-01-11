Gaziantep'te arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde vücuduna 6 mermi isabet etmiş erkek cesedinin bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Dumlupınar Mahallesi'ndeki boş arazide Egemen Dağdeviren'in (35) ölü halde bulunmasına ilişkin başlattığı çalışma devam ediyor.
Ekipler, olaya ilişkin S.K, K.K. ve Y.T'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Dumlupınar Mahallesi'ndeki Yeşilvadi Park'ı yakınlarında vatandaşlar, 11 Ocak'ta arazide hareketsiz yatan birini görünce polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirlemişti. İncelemede cesette 6 mermi girişi tespit edilmişti.