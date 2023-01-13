Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 1 saat 35 dakikalık bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Antrenmana tedavisi devam eden Abdulkadir Parmak katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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